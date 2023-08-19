اليوم.. وزير التنمية المحلية يفتتح ويتفقد عدد من المشروعات بالقليوبية

يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، عددا من المشروعات بمدن “بنها والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة” ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي .

ومن المقرر ان تبدأ الزيارة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بديوان عام المحافظة لافتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما يتفقد أعمال تطوير الديوان والمركز التكنولوجي وافتتاح معرض أيادي مصر بكورنيش النيل وتفقد ممشي اهل مصر وشارع فريد ندا وافتتاح مشروع النقل الداخلي ب٣٠ أتوبيس.

وكذلك افتتاح مجزر كفر سعد وافتتاح طريق الحادثة ابو الغيط الباسوسيه والسوق الحضاري والمحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية وكوبري عرابي بشبرا الخيمة.