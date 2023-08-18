منال عوض: كل مدينة فى دمياط لها كورنيش.. فيديو

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تطوير الكورنيش بطول 3 كم يتم على 3 مراحل.

أوضحت منال عوض، خلال حوارها مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق أنه تم تدشين أعمدة الكهرباء وتطوير البرجولات ومحال تجارية والحديقة بعد أن كانت منطقة عشوائية مهجورة.

كورنيش نيل

وتابعت محافظ دمياط: كل مدينة أصبح لها كورنيش نيل ليكون متنفس في فصل الصيف للمواطنين.

وأضافت: تطوير الكورنيش يتزامن مع تطوير المحافظة والنصب التذكاري أن هناك 7 مناطق في دمياط غير مخططة يتم العمل على تطويرها وسينتهي منها الشهر المقبل.