مجد القاسم: كان نفسي أخطف الأغنية دي من حسين الجسمي

قال المطرب والملحن مجد القاسم، خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، ويذاع علي شاشة تليفزيون الحياة: كانت تربطني علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سمير غانم.

وحكى القاسم موقفا حدث مع الفنان الراحل سمير صبري، قائلا: استضافني في برنامجه هذا المساء، لمدة خمس دقائق فقط، قدمت خلالها موالين، "كسروا الدنيا" علي حد قوله، حيث قام صبري بإضافة مؤثرات صوتية وصوت للجمهور بعد ذلك في المونتاج.

وأضاف القاسم: لم أحصل حتي الآن علي الجنسية المصرية علي الرغم من إقامتي بها كل هذا الوقت، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يغني أغنية أهل كايرو بدلا من الفنان حسين الجسمي.

وعن حياته العائلية قال القاسم: أنا رجل محب للمنزل والعائلة ولا أخرج كثيرا ولا يستهويني الجلوس في الكافيهات، مشيرا إلى أن ابنه مؤيد يعزف الجيتار ويعد نجما في جامعته.

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

كما كشف القاسم كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من 3 سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.

جدير بالذكر ان برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.