عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجد القاسم يكشف عن أهم قصص الحب في حياة فريد الأطرش

الفنان مجد القاسم
الفنان مجد القاسم

أكد الفنان مجد القاسم خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع علي شاشة تليفزيون الحياة، أن المسلسل الذي يتناول قصة حياة الموسيقار فريد الأطرش "راح".

وأكد القاسم أنه لا يعلم سبب رفض المنتجين لإنتاج العمل حتى الآن، رغم أنه كان يحلم بتقديم سيرته الذاتية في عمل فني، حيث تأثر بفنه وموسيقاه منذ الصغر.

وأضاف القاسم: فريد الأطرش كان بسيطا وكريما ومتواضعا للغاية، فلم يكن متكلفا أبدا ولا متكبرا حيث غنى لحارسي العقارات في منطقة الزمالك، وتأخر علي عزومة الفنانة مريم فخر الدين، مشيرا إلى أن شادية وسامية جمال كانتا أشهر قصتي حب في حياة فريد الأطرش.

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة، كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج، أغنية حصرية تذاع لأول مرة، بعنوان "البيت الأولاني".

أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

ولأول مرة تحدث القاسم عن حياته الشخصية، قائلا: “أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام في البيت”.

جدير بالذكر أن برنامج “بالخط العريض”، يذاع على شاشة “الحياة” كل يوم جمعة، في الثامنة مساء، ومن تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

مجد القاسم الإعلامية ايمان أبوطالب بالخط العريض فريد الاطرش البيت الأولاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

عودة الكمامات والتعقيم والاجراءات الاحترازية بالمدارس خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ترشيحاتنا

محمود حميدة: شيماء سيف كانت شرطي الوحيد لخوض بطولة مطرح مطروح.. فيديو

بايدن يسمح بمساعدات إضافية لمتضرري حرائق الغابات في هاواي

مستشفى العباسية للصحة النفسية: نعالج 100 ألف مريض سنويا

حكيم: العلمين الجديدة فخر لكل مصري

مدحت العدل: سر نجاح محمد رمضان هو كونه شبه كل الناس

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ