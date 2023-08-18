مجد القاسم: اخترت مي كساب لتقديم أغنية غمض عينيك

قال المطرب والملحن مجد القاسم خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب ويذاع علي شاشة الحياة بأن أغنية "غمض عينيك" تم تأليفها ليغنيها في حفل زفافه، وأنه اختار الفنانة مي كساب من وسط 50 صوت لتشاركه غنائها.

أكد القاسم أن الأغنية حققت نجاحا جماهيريا غير مسبوق في هذه الفترة و كانت علي حد وصفه "ترند الترند".



أضاف القاسم: إنني أنتمي للفترة الذهبية للغناء وهي فترة التسعينات والتي تعرض أغلب فنانيها للظلم، حيث توقف القاسم عن الغناء لمدة أربعة سنوات قسرا، مضيفا بأن حميد الشاعري هو من طور شكل الأغنية في فترة التسعينات.

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".



أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

كما كشف القاسم كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

