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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان مجد القاسم ضيفا على برنامج بالخط العريض لإيمان أبوطالب.. الجمعة

يحل النجم مجد القاسم، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة مساء الجمعة المقبل.

 

وكشف مجد القاسم خلال الحلقة كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج  أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

 

أيضا تحدث مجد القاسم عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

 

كما كشف القاسم كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.
ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام ف البيت.

يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

الفنان مجد القاسم برنامج بالخط العريض شاشة قناة الحياة فريد الاطرش الإعلامية ايمان أبوطالب توك شو

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