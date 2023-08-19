مستشفى العباسية للصحة النفسية: نعالج 100 ألف مريض سنويا

قدم الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامجه “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، جولة في مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وخلال الجولة، أكدت الدكتورة أمل عصام الدين، وكيل عام مستشفى العباسية للصحة النفسية، إنه تم تأسيس المستشفي منذ عام 1883، وكانت قصر للأمراء وحدث بها حريق وتبقي مبنيين، ثم بعدها تم إطلاقها تحت إسم “السرايا الصفراء”، موضحة أنها تضم 1200 سرير والخدمات بها مجانية.

وتابعت أن مستشفي العباسية تعد من أكبر مستشفيات الصحة النفسية فى مصر، لافتة: “نعالج 100 ألف مريض سنويا بين أمراض الصحة النفسية وعلاج الإدمان”.