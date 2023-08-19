رقم مفاجئ.. تعرف على مصاريف دراسة الذكاء الاصطناعي في الكليات الحكومية

كشف الدكتور أسامة إمام عميد الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، تفاصيل جديدة عن كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، مشيراً إلى أنها المستقبل بكل تأكيد.

وأضاف أسامة إمام، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن هناك إقبال من الطلاب على الكليات التي فيها ذكاء اصطناعي على أعلى مستوى خاصة في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة.



وتابع الدكتور أسامة إمام عميد الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أن هذا لوعي الطلاب بأن هذا الأمر هو المستقبل، وأيضا يوفر فرص عمل بعد التخرج مباشرة لخريجي كليات الذكاء الاصطناعي وخاصة في الشركات العالمية وايضا يمكن العمل أثناء الدراسة.



وأكمل الدكتور أسامة إمام عميد الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، أن تكلفة الطالب من 40 الف إلى 80 الف جنيها تدفعها الدولة في العام الواحد في هذه الكليات، مشيرا إلى أن الطالب يدفع في العام الواحد مصاريف من 1000 جنيها إلى 1500 جنيها.