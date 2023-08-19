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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جوائز قيمة للفائزين بمسابقة بحوث التحكيم في تغير المناخ وتعارض المصالح

صدى البلد

أطلق مركز حقوق عين شمس للتحكيم بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، مسابقة بحوث التحكيم، الدورة الأولى، وتتضمن جائزة بحوث التحكيم الدولي في المستوى الأول، موضوع "تغير المناخ والتحكيم"، وتمنح لأفضل الأبحاث ثلاث جوائز قيمة، يحصل فيها الفائز الأول على 20 ألف جنيه، والجائزة الثانية 15 ألف جنيه، والجائزة الثالثة، 10 آلاف جنيه.


وفي المستوى الثاني، موضوع حول " تعارض المصالح في العملية التحكيمية" وتمنح لأفضل الأبحاث جائزتان الأولى بمبلغ 10 آلاف جنيه، والثانية 5 آلاف جنيه، ويشترط في المتقدم ببحثه في هذا المستوى ألا يزيد عمره عن 30 عاما.


وتضمنت شروط المسابقة البحثية الآتي:
ألا يزيد البحث المقدم عن 30 صفحة ولا يقل عن 15 صفحة، ويسمح بتقديم الأبحاث بإحدى اللغات الثلاث العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، ويشترط في البحث عدم سبق تقديمه أو نشره في أي ندوة أو مؤتمر أو دورية أو مجلة أو كان جزءا من كتاب تم نشره.


وأوضحت اللجنة المشرفة على المسابقة، أن يكون حجم الخط 14 للمتن، و 12 للهامش، وأن يكتب البحث من مشارك واحد ولا تقبل البحوث المشتركة، وسيخضع البحث للتقييم وفقا للأصول العلمية المستقرة، ويلتزم الباحث بمراعاة مقتضيات الأمانة العلمية، وأسس التوثيق السليمة، واحترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم الاعتداء على حقوق الغير، ويتم التقديم بالأبحاث في خلال مدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان عن المسابقة، ويحق لكلية الحقوق جامعة عين شمس، نشر الأبحاث الفائزة في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية الصادرة عن الكلية، فضلا عن حق النشر على موقع مركز كميت للتحكيم الدولي.


وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة ثبوت عدم الأمانة العلمية أو سبق نشر البحث عن النحو المذكور في البندين 3، 7 سيتم استبعاد البحث.


وتتلقى اللجنة الأبحاث على الإيميل الآتي [email protected] أو [email protected] مصحوبا بالسيرة الذاتية وصورة الرقم القومي أو جواز السفر.

كما كشفت اللجنة المشرفة عن شرط خاص بالمستوى الثاني، ويشترط في الباحث المشارك بالمستوى الثاني، ألا يزيد عمره عن 30 عاما.


وأما عن الوثائق المطلوبة فهي نسخة من البحث بصيغة Pdf + نسخة بصيغة Word، بجانب تعهد من الباحث بالالتزام بالأمانة العلمية، وأن البحث المقدم للجائزة لم يسبق له أن حصل على جائزة من أي جهة أخرى، أو سبق نشره في أي دورية أو مجلة أو تم تقديمه في مؤتمر أو مسابقة سابقا، بجانب السيرة الذاتية وصورة الرقم القومي أو جواز السفر.

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