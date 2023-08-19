قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الكيكة الأرمنية.



المقادير:

١ كوب حليب كامل الدسم.

نص ملعقة صغيرة ببيكربونات الصودا.

٢ كوب دقيق

٢ كوب سكر بني

٢ ملعقة صغيرة باكنج بودر

٣/٤ ١ قالب زبدة /يعادل ١٧٠غم /يعادل ٣/٤ كوب

١ بيضة

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

١/٢ ملعقة صغيرة هيل ناعم

١/٢كوب جوز أو بيكان أو بندق

الطريقة:

نحمي الفرن

نضيف البيكربونات لكوب الحليب ونحركه ونتركه جانبا.

في طبق غويط نخلط السكر مع البيكربونات والدقيق ثم نضيف لهم الزبدة المقسمة لشرائح ونفرك جيدا بشوكة أو بأطراف الأصابع.

نأخذ نصف كمية خليط الدقيق المفروك بالزبدة ونوزعه في الصينية ليغطي القاع والأطراف ونضغطه جيدا .

ناخذ باقي كمية الدقيق المفروك بالزبدة ونضيف له البيضة والقرفة والهيل ونخلطه جيدا ثم نضيف الحليب بالبيكربونات ونخلط.

يصب المزيج فوق الطبقة السابقة...ثم نخلط الجوز بالدقيق ونضيفة علي الوجه

وتخبز حتي تمام النضج