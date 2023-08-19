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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلال السعيد يكشف تحركات اللواء البطران قبل مقتله.. فيديو

السعيد
السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن  القنوات نقلت خبر يفيد  بمقتل اللواء البطران مدير سجن الفيوم، وأنا قلت بأن رئيس سجن الفيوم ليس اللواء البطران.

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بالأدلة.. جلال السعيد: اقتحام سجن الفيوم عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

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جلال السعيد يكشف أسرار صادمة على لسان مدير سجن الفيوم لحظة الاقتحام.. فيديو


وأضاف الدكتور جلال السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر  فضائية extra new، أنه اتضح أن اللواء البطران كان بالفعل في الفيوم، وقد كان رئيس المباحث والتفتيش على سجون مصر كلها، وقد عاد من الفيوم الساعة 2 صباحًا، وكان أولاده نائمين، فاستبدل ملابسه وخرج الساعة الـ 4 صباحًا حيث اتجه إلى سجن في القليوبية وقتل هناك، وبالتالي فإن اللواء البطران لم يقتل في الفيوم.


وأوضح أن أولاد اللواء البطران لم يعرفوا بأنه دخل إلى المنزل وخرج مرة أخرى، وكانت آخر معلومة لديهم بأنه كان في الفيوم، وعندما قُتل اللواء البطران قالوا بأنه قُتل في الفيوم، لافتاً إلى أن هذه الواقعة صحيحة، وقد كنت على تواصل مع أفراد عائلة اللواء البطران.


وأكد أن هذه الأدلة تؤكد أن عملية اقتحام السجون تمت من قبل تنظيمات إرهابية نسقت فيما بينها بالداخل والخارج.

وزير النقل محافظ القاهرة سجن الفيوم

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