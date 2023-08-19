الأوراق المطلوبة لاستخراج باسبور 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار باسبور جديد أو تجديد المنتهى.

والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أو تجديد الباسبور هي :

الأوراق والمستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

- الأقل من سن السادسة عشرة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة

- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي

- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات

- جواز السفر السابق “فى حالة التجديد”

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث