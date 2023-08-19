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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأوراق المطلوبة لاستخراج باسبور 2023

باسبور
باسبور

يقدم "صدى البلد"، خدمة لقرائه الراغبين في إصدار باسبور جديد أو تجديد  المنتهى.

والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج باسبور أو تجديد الباسبور هي :

الأوراق والمستندات المطلوبة:
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
- الأقل من سن السادسة عشرة يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور
- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي
- شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات
- جواز السفر السابق “فى حالة التجديد”
- مستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث

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