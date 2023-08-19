سيدتان توهمان المواطنين بقدرتهما على أعمال الدجل والشعوذة وتسرقتان ذهبهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتان "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والإستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) .

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.