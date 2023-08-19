تديرهما شركة مياه الشرب.. تسليم محطتي تحلية بقريتي قبرعمير والظهير بالشيخ زويد

حضر سعيد عراده رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، عملية تسليم محطتي تحلية بقرى قبر عمير والظهير ،بطاقة إنتاجيه 240 متر مكعب يومياً ، للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.. حيث تتولى فيها أعمال التشغيل والصيانة، يأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير كافة احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.





مطالب الأهالي:

وقد التقى رئيس مدينة الشيخ زويد ،بأهالى قرية أبوالعراج والظهير وذلك للإستماع لمطالب أهالي المنطقة وإيجاد حلول لها .

وأكد على حرص رئاسة مجلس المدينة على التواصل مع المواطنين، وتوفير كافة سبل الرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات ،وتذليل كافة العقبات للتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد.



ومن جانبه. قال الدكتور على حمدى ابوعالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد ، أنه سيتم التنسيق مع المسئولين لتسهيل عمل المراقبين الصحيين لسحب عينات المياه المحلاة بصفة دورية لإرسالها إلى المعمل المشترك بالعريش لضمان صلاحيتها للاستهلاك الادمي.



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