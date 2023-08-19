عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تديرهما شركة مياه الشرب.. تسليم محطتي تحلية بقريتي قبرعمير والظهير بالشيخ زويد

رئيس مدينة الشيخ
رئيس مدينة الشيخ زويد في زيارة لقرية الظهير

حضر سعيد عراده رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، عملية تسليم محطتي تحلية بقرى قبر عمير والظهير ،بطاقة إنتاجيه 240 متر مكعب يومياً ، للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.. حيث تتولى فيها  أعمال التشغيل والصيانة، يأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير كافة احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.



مطالب الأهالي:

 

وقد  التقى رئيس مدينة الشيخ زويد  ،بأهالى قرية أبوالعراج والظهير   وذلك للإستماع لمطالب أهالي المنطقة وإيجاد حلول لها .

وأكد  على حرص رئاسة مجلس المدينة على التواصل مع المواطنين،  وتوفير كافة سبل الرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات ،وتذليل كافة العقبات للتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد.
 

ومن جانبه. قال  الدكتور على حمدى ابوعالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد ، أنه سيتم  التنسيق مع المسئولين لتسهيل عمل المراقبين الصحيين لسحب عينات المياه المحلاة بصفة دورية لإرسالها إلى المعمل المشترك بالعريش  لضمان صلاحيتها للاستهلاك الادمي.


_

الشيخ زويد محطتي تحلية مياة قرى قبر عمير الظهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

موت الفجأة يخطف الفنانين| وفاة نجم التسعينيات.. رحيل مصطفى درويش يصدم الجميع.. وحادث مروع ينهي حياة جورج الراسي

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. تحرك عاجل من الزمالك.. الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر| أخبار التوك شو

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

تحذير عاجل السيول تضرب هذه المناطق|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

للعاملين بالخارج .. خطوات استخراج تصريح عمل من موقع وزارة الداخلية

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

رغم انتقاداته لـ بكين.. بايدن يتوقع لقاء الرئيس الصيني هذا العام

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية

حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بقرى الحسنة ونخل بوسط سيناء

الصين تنفذ دوريات عسكرية للاستعداد القتالي حول تايوان.. والأخيرة تهدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

فيديو

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ