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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثاث مدرسي ومبردات| تعليم سيناء تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة شمال سيناء، عن استعداد مدارس المحافظة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م،والتي سوف تبدأ غداً السبت الموافق 19 أغسطس 2023م.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
 

ينتظم (٢٩٠) طالب وطالبة في تأدية الامتحانات ،مقسمين على (٤) لجان امتحانية على مستوى المحافظة وهى كالآتي:
 

 إدارة العريش التعليمية بها لجنتين وهما -لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات وسيؤدي بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل ،ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين .

كما  سيؤدي  الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل ، إدارة بئر العبد التعليمية بها لجنة واحدة وهي لجنة المقدم شريف عمر.

أما إدارة الشيخ زويد التعليمية وبها لجنة واحدة وهى لجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات وسيؤدي بها طلاب إدارتي الشيخ زويد ورفح.
 

وفي  السياق ذاته.. أكد وكيل الوزارة،  بأن المديرية قد أتمت استعدادها للامتحانات ،وتم تجهيز اللجان الامتحانية بكل ما تحتاجه من أثاث مدرسي ، ومبردات مياة ..حيث  تم تجهيز الاستراحات بكل ما تحتاجه من أسرّه، وثلاجات ومبردات للمياه.

 

6 استراحات:

 

ويبلغ عدد الإستراحات  6 إستراحات " ثلاث للرجال وثلاث للسيدات "وهن كالاتي: 


إدارة العريش:

-استراحة مدرسة الشهيده سلمى سعيد راشد ( للسيدات) بسعة " ٨٠ " فرد ،و- استراحة مدرسة أحمد عبد العزيز الإبتدائية ( للرجال ) بسعة " ١٠٠ " فرد.


إدارة بئر العبد : 
استراحة مدرسة محمد متولي الشعراوي للتعليم الأساسي ( للرجال) بسعة " ٨٠ " فرد ،،واستراحة مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات ( للسيدات ) بسعة " ٨٠ " فرد


إدارة الشيخ زويد :
استراحة مدرسة الكوثر للتعليم الأساسي ( للرجال) بسعة " ١٠٠ " فرد ،،واستراحة مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي ( للسيدات) بسعة " ٥٠ " فرد


كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والتموين والكهرباء ومرفق المياة ومجالس المدن ،وجميع المرافق لتوفير الجو الملائم حتى تسير الامتحانات على أكمل وجه وفي أحسن صورة ممكنه .

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سيناء تعليم امتحانات الثانوية الثاني

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