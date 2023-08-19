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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو متعرفش| فئات تستحق ركوب قطارات السكك الحديدية مجانًا

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أتاحت هيئة السكك الحديدية ركوب بعض القطارات مجانا لبعض الفئات والركوب بنصف ثمن التذكرة لفئات آخرى طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن المرضى وذوى الإعاقة وكبار السن ، وتقديم الخدمات لهم ضمنها ركوب القطارات.

 

أولا فئات يحق لها ركوب القطارات مجانا : 

1- المرضى المصابين بالأورام

واتاحت هيئة السكك الحديدية تصرف تصاريح سفر مرضي الاورام السرطانية آلياً (كارت ذكي )، و يجدد شحن الكارت والايصال مع بداية كل عام ميلادي وحتى نهايته .

كما يصرف للمريض الذي لم يتجاوز عمره عشر سنوات ويرغب بالسفر بالدرجة الثانية المكيفة مقعدين له وللمرافق .

2- الأطفال الصم  (معهد إمبابة)

3- من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي سارية لإستلام تذكرة سفر بعد تدوين البيانات الشخصية.

 

ثانيا فئات يحق لهم ركوب القطارات بنصف ثمن التذكرة : 

1-العسكريين بالمكيف (شرطة +جيش)

2-ضباط الجيش والشرطة

3-سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

4- مصابو وأسر شهداء الشرطة يمنح المصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين من الدرجة الأولى (الأب – الأم – الزوجة – الأبناء القصر) ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين تخفيضاً قيمته (50%)  على ثمن التذكرة ، وذلك بموجب الكارنيه لصادر من صندوق تكريم الشهداء.

 

5- ذوى الاحتياجات الخاصة والمرافق، حيث تصرف تذاكر المعاق ومكفوفي البصر والمرافق (إن وجد) بنسبة (50%) من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة وذلك بقسمة التذكرة الشاملة على اثنين  بموجب بطاقة اثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي.

6- مجموعات الشباب والرياضة

7-الهلال الأحمر والصليب الأحمر

8-مصابو وأسر شهداء الثورة، حيث يمنح مصابي ثورة 25 يناير فقط تخفيضاً قيمته (50%) على ثمن تذكرة السفر الدرجات العادية غير المكيفة ، ويتم الحصول عليها من خلال الكارنيه الصادر من المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة.

9-الأطفال من سن 4 حتي 10 سنوات

10- كبار السن أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً حيث يدفع نسبة 50% من قيمة التذكرة بشبابيك التذاكر بعد تقديم البطاقة.

*ثالثا فئات يحق لها ركوب القطارات بـ 75% من ثمن التذكرة :

محارب قديم والمرافق إن وجد

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