ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط، مساء أمس الجمعة بنحو 1% وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج في ‏الولايات المتحدة، لكن الخامين القياسيين أنهيا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما ‏في 2023 بسبب تزايد المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8% إلى 84.80 دولار للبرميل ‏عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 ‏سنتا أو 1.1% إلى 81.25 دولار للبرميل عند التسوية.‏

وارتفع الخامان القياسيان الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصات ‏النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السادس على التوالي. ‏وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأمريكي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال ‏الفترة المتبقية من العام.‏

وتأتي المخاوف مدفوعة بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ‏‏(أوبك+) للإمدادات، مما ساعد في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ ‏يونيو. وارتفع خام برنت بنحو 18% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط ‏الأميركي 20% خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس.‏

لكن أسعار النفط انخفضت هذا الأسبوع بنحو 2% مقارنة مع الأسبوع الماضي إذ ‏أدت الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ التعافي ‏الاقتصادي في البلاد وقلصت شهية المخاطرة لدى المستثمرين.‏