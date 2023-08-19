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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مستقبل غامض.. انتشار المتحور الجديد يثير الرعب في بريطانيا

متحور كورونا
متحور كورونا

يشهد العالم حالة من الترقب بعد إعلان انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في أكثر من ٥٠ دولة كما أعلنت بعض الدول الاوروبية حالات الطوارئ بعد أنباء وصول المتحور إلى بريطانيا 

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أثار الذعر.. حقيقة انتشار متحور كورونا الجديد في مصر

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بريطانيا .. إحصائية صادمة عن عدد المواليد خلال العقدين الماضيين

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه 2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

 

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

ورصدت إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.

كورونا الدول العالم متحور

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