مستقبل غامض.. انتشار المتحور الجديد يثير الرعب في بريطانيا

يشهد العالم حالة من الترقب بعد إعلان انتشار متحور جديد لفيروس كورونا في أكثر من ٥٠ دولة كما أعلنت بعض الدول الاوروبية حالات الطوارئ بعد أنباء وصول المتحور إلى بريطانيا

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه 2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.

ورصدت إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.