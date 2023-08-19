عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من تشغيلة مغشوشة لدواء يستخدم لعلاج البروستات وجرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

حذّرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها  حمل عنوان “غش تجاري، من عبوات تحذر هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Tavanic 500 mg tablet  تشغيلة رقم : «014 CEG» وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور. 

 وقالت يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر  كالآتى:

 استخدامات الدواء 

 يعد من أقوى مضاد حيوي لعلاج التهاب البروستاتا في كثير من الحالات، يصف أطباء المسالك البولية تافانيك لعلاج التهاب البروستاتا، فهو من أفضل المضادات الحيوية للعدوى التي تصيب المسالك البولية.

علاج السيلان يستخدم أيضاً في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي، مثل السيلان.

Tavanic لجرثومة المعدة ، يستخدم في علاج جرثومة المعدة، إذ يعد أحد مكونات العلاج الثلاثي؛ الذي يحتوي على تافانيك كمضاد حيوي، ومترونيدازول كمطهر معوي، ومضاد للحموضة من نوع مثبطات مضخة البروتون.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

النهاردة السبت| مفاجأة في أسعار السجائر كما وعد المسئولون.. وهذا سعر العلبة

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

ترشيحاتنا

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالنسبة المئوية والدرجات

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات|فيديو

شاومينج للطلاب الموجودين بلجان الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وابعته

أسباب ضيق الرزق .. أزهري يحذر من أمور يرتكبها البعض

هل ستنشئ روسيا قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو ؟

رقم مرعب.. هذا ما كشفه مسئولون أمريكيون عن عدد قتلى أوكرانيا وروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلنا بقى مقرف.. شيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

رضوى الشربيني تثير الجدل بسبب إطلالتها| شاهد

شكلها الحقيقي.. صور مسربة لـ رهف الشامي بدون فلتر تصدم المتابعين

أعراض القولون العصبي عند الأطفال

فيديو

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ