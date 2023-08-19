تحذير من تشغيلة مغشوشة لدواء يستخدم لعلاج البروستات وجرثومة المعدة

حذّرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل عنوان “غش تجاري، من عبوات تحذر هيئة الدواء المصرية من العبوات المقلدة من المستحضر التالي: Tavanic 500 mg tablet تشغيلة رقم : «014 CEG» وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

وقالت يمكن التفرقة ظاهريا ً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر كالآتى:

استخدامات الدواء

يعد من أقوى مضاد حيوي لعلاج التهاب البروستاتا في كثير من الحالات، يصف أطباء المسالك البولية تافانيك لعلاج التهاب البروستاتا، فهو من أفضل المضادات الحيوية للعدوى التي تصيب المسالك البولية.

علاج السيلان يستخدم أيضاً في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي، مثل السيلان.

Tavanic لجرثومة المعدة ، يستخدم في علاج جرثومة المعدة، إذ يعد أحد مكونات العلاج الثلاثي؛ الذي يحتوي على تافانيك كمضاد حيوي، ومترونيدازول كمطهر معوي، ومضاد للحموضة من نوع مثبطات مضخة البروتون.

