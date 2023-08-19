اليونيسف: 181 ألف طفل في نيجيريا مصابين بأمراض الحصبة والدفاتاريا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ، إن أكثر من 181 ألف طفل في ولاية بورنو النيجيرية لم يتلقوا أي شكل من أشكال التطعيم.

وأعلن كريستيان موندويت، ممثل اليونيسف في نيجيريا أن ثماني مناطق حكومية محلية في ولاية بورنو لم يتلقوا أي شكل من أشكال التطعيم، وهي مناطق دامبوا وجوبيو ومافا وجيري وكوندوغا ومايدوجوري متروبوليتان ومونجونو ونغالا.

وأضاف أن موندويت السبب في عدم تلقي الأطفال التطعيم اللازم يمكن أن يعود إلى عدة عوامل بما في ذلك الممارسات الثقافية السلبية، وعدم كفاية المرافق الصحية في المناطق المتضررة، ونقص العاملين الصحيين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تراست" النيجيرية.

وأشار ممثل اليونيسف، إلى أن مقاومة التحصين أدت إلى عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الدفتيريا والحصبة وغيرها، مشددا على الحاجة إلى توحيد الجهود مع الوكالات الحكومية وشركاء التنمية للشروع في التوعية من الباب إلى الباب لضمان تلقيح المزيد من الأطفال.

ودعا إلى مزيد من الموارد لمعالجة سوء التغذية مع أكثر من 400000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد و 1.4 مليون طفل يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي.