البصل بـ17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى مصر اليوم

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 19 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الخضراوات اليوم السبت فى سوق العبور كالتالى:

تراوح متوسط سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 4.5 و7.50 جنيه.

وسجل سعر البطاطس اليوم السبت بين 7 و10 جنيه بلغ سعر كيلو البصل نحو 17 جنيه.

وبلغ سعر الكوسة اليوم، السبت، فى سوق العبور 9 جنيهات للكيلو تراوحت الفاصوليا بين 19 و25 جنيها، واستقر الباذنجان البلدي عند 6.5 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم، السبت، فى سوق العبور بين 7 و10 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

فيما سجلت أسعار الملوخية اليوم، السبت، فى سوق العبور بين 3 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطا بين 4 و8 جنيهات، والخيار البلدى بين 12 و15 جنيها، والبامية بين 25 و30 جنيها، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم، السبت، بسوق العبور

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم، السبت، فى سوق العبور بين 6 و20 جنيها للكيلو، والليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 9 و15 جنيها.

أسعار العنب بسوق العبور

وسجل سعر كيلو العنب الأسود 15 جنيها، وسعر كيلو عنب كرمسن 18 جنيها، وعنب بناتي أحمر 13 جنيها، وعنب بناتي أصفر 15 جنيها.



أسعار الفاكهة بأنواعها فى سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو سعر تفاح أمريكي إيطالي والجولدن بين 25 و35 جنيها، والتفاح المصري 16 و26 جنيها.

أسعار المانجو

سجل سعر مانجو صديقة نحو 27 جنيها، وتراوح سعر مانجو عويس بين 25 و45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر مانجو زبدية بين 15 و20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المانجو الهندي بين 15 و27 جنيها للكيلو، وتراوح سعر مانجو فونس من 15 إلى 27 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المانجو البلدي من 9 إلى 15 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المانجو الفص من 30 إلى 60 جنيها للكيلو، وسجل سعر المانجو السكري ما بين 15 و23 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكيلو كانتلوب من 6 إلى 14 جنيها، والخوخ البلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيها، والأناناس 50 جنيها، والشمام 11 جنيها، وبلغ سعر كيلو البلح السيوي 40 جنيها، والبلح الرملي 10 جنيهات، والبلح البارحي من 25 إلى 35 جنيها، ووصل سعر الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو النكترين المستورد 40 جنيها، وسجل كيلو الكريز 25 جنيها للكيلو.