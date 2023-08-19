عشماوي يعلن تفاصيل أول جلسة لطرح السكر في البورصة المصرية للسلع

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، بأنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع، فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كإحدى أهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن.

هذا وقد تم طرح كمية 5000 طن من قبل 5 شركات إنتاج للسكر الأبيض، وقد تقدمت 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، وتم التنفيذ لـ 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألفا و300 جنيه مصري للطن الواحد.

وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح والذرة والردة" في وقت سابق في البورصة المصرية للسلع، أوضح "عشماوى" أنه تم حتى منتصف شهر أغسطس 2023 تداول كمية 923 ألف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي 66 جلسة وبإجمالي 6552 عملية تداول، إضافةً إلى ما ذكر، تم تداول كمية 45 ألف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي 19 جلسة وبإجمالي 242 عملية.

تداول 13 ألف طن من الذرة الصفراء والردة

كما تم أيضا تداول كمية 13 ألف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي 14 جلسة وبإجمالي 58 عملية.

وأضاف "عشماوي" أن البورصة المصرية للسلع تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

كما أعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع إحدى أكبر البورصات السلعية في المنطقة، وأن الأمور تجري على قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.