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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بداية من الموسم المقبل.. الفلاحين تزف بشري سارة للمصريين بشأن القمح

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من القمح الموسم المقبل، كما أننا نعمل مع الحكومة لزراعة كل المساحة المستهدفة بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة انتاجنا من القمح وزيادة دخل مزارعي القمح.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له، أن الدولة  المصرية تسعي بكل جدية للوصول للاكتفاء الذاتي من الاقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 ، حيث يعتبر القمح اهم سلعة حاليا للشعب المصري وتعد مصر  أكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهودا جباره للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح.

زراعة القمح

وأشار عبدالرحمن إلي أن محصول القمح الذي يزرع بمصر  في اواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام  تطور تطورا  كبيرا في ال10 سنوات الاخيرة ، من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدولة والانتاجية .

وتابع: "اهتمت الحكومة المصرية بزراعة القمح اهتمام كبير جدا من كل الزوايا وعلي كافة المحاور  لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته ليصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الاول للزراعة داخل الاراضي المستصلحة حديثا 
مثل مشروع الدلتا الجديدة حيث زرعت به نحو 70 ألف فدان من القمح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافره و4000  فدان بمشروع عين داله بجانب زراعة نحو 150 الف فدان بمشروع توشكي وزراعة 146 الف فدان بشرق العوينات  بالقمح، وغيرها من المساحات في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية الاخري حتي وصلت المساحة المنزرعة من الاقماح الموسم المنقضي الي نحو  3 ملايين و650 الف فدان لاول مرة في تاريخ مصر" .

وأوضح أنه  سعر الاردب (150) كيلو جرام زاد من 400 جنيه عام 2013 الي 1500 جنيه 2023 لتشجيع المزارعين علي الاستمرار في زراعة الاقماح.

وأكد عبدالرحمن انه بالإضافة الي التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة القمح اتجهت الدوله للتوسع الراسي بزيادة الانتاجية وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعية والارشاد بمواعيد زراعة القمح والإجراءات المثلي لتحقيق اعلي انتاجية ممكنة ووضع خريطة صنفية لكل محافظة واستخدام احدث الاساليب الزراعية الحديثة واستخدام احدث الالات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة الاقماح  واستنباط اصناف عديدة من الاقماح ذات انتاجية عالية وتقاوم الامراض وتتحمل التقلبات المناخيه وزيادة الاعتماد علي  تلك التقاوي المعتمدة في الزراعة ، لنسبة زادت من 40% عام 2013 الي 70% عام 2023 مع التوسع في زراعة الحقول الارشادية ونشر المبادرات الوطنية التي تهدف للنهوض بمحصول القمح والتوسع في انشاء صوامع حديثة لتخزينه وصلت لـ75 صومعة متطورة عام 2023  وكانت عام 2013 اقل من 40 صومعة وذلك لمنع إهدار القمح الذي كان يفقد نتيجة التخزين بالطرق القديمة داخل شون ترابيه  وصوامع غير متطورة، كان يصل الفاقد لـ15% احيانا وزادت السعة التخزينية للصوامع من اقل من 1.5 مليون طن عام 2013 الي سعه تخزينية تصل لأكثر من 3.6 مليون طن عام 2023 ,وما زال انشاء الصوامع الحديثة مستمرا .

وأردف ابوصدام أن الدوله تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استراتيجي من القمح في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل اراضي الدولة المنتجه للقمح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية السلبية التي تقلل الانتاج العالمي من القمح في سعي دائم لنبدأ الجمهورية الجديدة بواقع جديد يتكلم عن نفسه متحديا كل العقبات والعراقيل التي تهدف لتركيع الدولة المصرية.

القمح الأقماح التنمية الزراعية انشاء صوامع إنشاء الصوامع بشرى سارة للمصريين تشجيع المزارعين

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