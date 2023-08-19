نجوم تعرضوا للنصب| هدى الإتربي تحذر من شركة نقل أثاث.. سرقة تحويشة صبري عبد المنعم.. هنا الزاهد التزمت الصمت

لم تكن واقعة تعرض الفنانة هدى الإتربي، لـ النصب، هي الأولى في الوسط الفني، إذ تتكرر هذه الواقعة بين الحين والآخر مع عدد من النجوم، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، آخر النجوم الذين تعرضوا لعمليات نصب.

هدى الإتربي

تعرضت الفنانة هدى الإتربي للنصب من قبل إحدى الشركات المختصة بنقل الأثاث وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب هدى الإتربي، تحذير توضح من خلاله تفاصيل الواقعة قائلة: «مساء الخير يا جماعة دول نصبوا عليا أنا اتعاملت معاهم بياخدواالفلوس والعفش على أساس أنهم معرض والمفروض يسلموا الحاجة بقالهم أكتر من 4 شهور وكل مرة يديني معاد للتسليم ويقفل تليفونه».

وتابعت هدى الإتربي: «المكان بتاع المعرض اللي قال عليه طلع غلط ومش كاتب مكان للمعرض بتاعه على الصفحة اللي بيتعامل منها وكل الصور اللي عنده من صفحات تانية وانا هاخد إجراء قانوني معاه ياريت أي حد يخلي بالو ودي الارقام اللي بحاول اتواصل بيها واللي الصفحة بعتتهالي انو ده صاحب المكان كلهم مقفولين».

وأضافت هدى الإتربي: «واللي بيكلمني منها ويقول أنا المهندس صاحب المعرض ودي صفحته اللي عامل فيها شغل وبيدخل يتواصل بيها للناس وعاملأن محدش يعملوا منشن».

واختتمت هدى الإتربي: «هو أصلا لاغي إن حد يعمله منشن واكتشفت لما جبت البطاقة بتاعته أن هو أصلا مش مهندس وكمان حاجات تانية هقولكم عليها بعدين وانا اخذت ضده إجراء قانوني وبدأ يتفتح تحقيق في المحضر اللي أنا علمتهوله ولما المحامي بتاعي كلمه أنكر أصلا أنه خد مني فلوس رغم أن أنا أصلا معايا عقد».

صبري عبد المنعم

في شهر مايو 2023، كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مؤكدا أنها تلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة”.

وأضاف، صبري عبد المنعم: "المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللي اتنصب عليا فيها".

وأوضحت التحقيقات أن الشركة أوهمته بشراء شقته بعقود موثقة، بمبلغ مالي بخلاف الحقيقة وقامت بالنصب عليه.

كما كشفت أن المتهمة الرئيسية مالكة الشركة المُشار إليها، وأنها حررت للفنان شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة للشركة بأنهم نصبوا عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لهم توكيل عام ببيع الشقة.

رامي جمال

في يوليو 2022، أعلن الفنان رامي جمال عن انسحابه من حفله بمنطقة الساحل الشمالي.

وكتب رامي جمال عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع انستجرام اعتذار إلى الجمهور، مؤكدا أنه حضر في تمام الساعة التاسعة والنصف لمكان إقامة الحفل، إلا أنه وجد مشاكل في التنظيم، بالإضافة إلي محاولة النصب عليه ماديا، مؤكدا أن لديه التزامات مادية تجاه أعضاء فرقته.

هنا الزاهد

وفي شهر مايو 2022، أعربت الفنانة هنا الزاهد عن غضبها برسالة غامضة، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي عبر انستجرام.

وكتبت هنا الزاهد: «اتنصب على أختي وعليا بقالنا شهر وساكتين وعمالين ندلهم أعذار بس الستوري اللي جاية هشرح ايه اللي حصل وبالاسامي الناس اللي تعبونا بقالنا شهر ودخلونا في قصص مش قصصنا».

محمد جمعة

وفي مارس 2022، تعرض الفنان محمد جمعة، إلى النصب من جانب شركة محمول معروفة، وهو ما أعلن عنه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال محمد جمعة: “لو فيه حد مسؤول في شركة (..) أرجو التواصل على الخاص للأهمية، لأني بتعرض للنصب من خلال الشركة”.

بدرية طلبة

وفي مارس 2022 أيضًا، كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن تعرضها للنصب من قبل إحدى الفنانات، وذلك خلال مشاركتها في أحد الأعمال الفنية هناك.

وقالت بدرية طلبة، خلال لقائها في برنامج «من غير فلتر» مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر، إنَّ تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لها حتى أنها ظلت تبكي طوال الرحلة من المطار حتى وصولها القاهرة.

وتطرقت بدرية طلبة للحديث عن تلك الواقعة، إذ قالت إنَّها تعرضت للنصب من جانب «تلك السيدة» التي تحفظت على ذكر اسمها، وعاملتها بطريقة سيئة وصلت إلى حد الإذلال على حد تعبيرها: «شيطانة تستمتع بأذى الأشخاص حولها حتى صديقتها ما سلمت منها»، مؤكّدة أنَّها لن تكرر تجربة التعاون معها مرة أخرى.

مصطفى دوريش

في شهر فبراير 2021، تعرض الفنان الراحل مصطفى دوريش للنصب من قبل شخص بسبب تأجير مطعم له مقابل 5 ملايين جنيه وادعى أنه صاحب المطعم حيث قام بتزوير بعض الأوراق الرسمية التي تبين أنه صاحب ذلك المكان.

وأشار درويش في بيان صحفي له، إلى أن ذلك الشخص قام بتزوير العقود الخاصة بالمطعم وتراخيصه ثم اكتشف تلك القصة عن طريق محض الصدفة ثم حرر محضر نصب ضده في قسم الشرطة التابع له.

وطالب الفنان مصطفى درويش بسرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص في حالة معرفة أي معلومة عنه للشرطة حتى يأخذ جزاءه ويسترد أمواله.