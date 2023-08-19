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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإفراج عن أحمد دومة بقرار جمهوري

صدى البلد

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الإفراج عن أحمد دومة.

أحمد دومة

وجاء نص القرار كالآتي: “الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة ”.

وكان أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم السبت، إخلاء سبيل 30 محبوسًا، وكان من بينهم كريم شعبان حسن محفوظ.

وكتب منشورًا على صفحته الرسمية على "فيسبوك" تضمن أسماء المخلي سبيلهم اليوم وعددهم 30.

وأعلنت قناة إكسترا نيوز الفضائية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

وشملت القائمة:

١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب

٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي

٣- أيمن محمد محمد أبو حامد

٤- علي ممدوح سليم حسين

٥- محمد إبراهيم محمد منصور

٦- محمد حمدى محمد إمام

٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال

٨- محمد على عبد العظيم رديني

٩- حمود محمد متولي علي

١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد

١١- ناجی إسلام مصطفى ناجي رفاعي

١٢- هاني محمد السيد حسين

١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد

١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح

١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل

١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد

١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد

١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن

١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن

٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن

٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي

٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم

٢٣- فتحى ضاحي نور الدين أبو الدهب

٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد

٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد

٢٦- طه محمود طه محمد

٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي

٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار

٢٩- عصام علي أحمد خليل سالم سيد

٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ​

 

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