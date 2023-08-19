إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة‎ الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بالرصاص الحي والاختناقات، ليل الجمعة السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وفي مخيم شعفاط بالقدس أصيب عشريني من سكان بلدة حزما في ضواحي القدس بجراح خطيرة بعد أن أطلقت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي، النار على مركبة فلسطينية، حاولت دهسهم.

واعتقلت القوة الإسرائيلية شخصًا آخر كان في المركبة، وتمت مصادرتة المركبة، والتي تبين أنها كانت مسروقة، بحسب ما أوردته الشرطة الإسرائيلية.

وفي حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى، أصيب فتى فلسطيني "15 عامًا" برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الفتى كان يهم بإلقاء زجاجة حارقة على الجيش، ما اضطر عناصر الشرطة إلى تحييده.

وأصيب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الجمعة، خلال مواجهات، مع قوات إسرائيلية في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وتوفي ثلاثيني متأثرًا بإصابة كان قد تعرض لها برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال اقتحامها للمسجد الأقصى، قبل نحو عامين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في عدة مناطق من الضفة الغربية استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، أصيب خلالها العشرات من الفلسطينيين بالاختناقات جراء، الغاز المسيل للدموع.

وقمعت القوات الإسرائيلية عدة مسيرات فلسطينية، مناهضة للاستيطان والاستيلاء على أراض في بيت دجن وكفر قدوم.