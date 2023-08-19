الأمن العام يشن حملات مكبرة بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) ، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قضايا سلاح نارى .. عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3,600 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (805) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.