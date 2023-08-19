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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يفتتح معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية في بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية معرض أيادي مصر بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بنها.


وتفقد الوزير ومرافقوه المعرض الذي يحتوي على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التي تتميز بها محافظة القليوبية بما يساهم في زيادة فرص التسويق لصغار المنتجين من المحافظة.


كما التقي وزير التنمية المحلية مع العارضين والزائرين واستمعوا إلى آرائهم ، وأشادوا بمستوي المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها .


وأكد اللواء هشام آمنة، إن مبادرة أيادي مصر منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية ، بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية.


وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بهدف تمكين الفئات المهمشة، وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب، التي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية، خاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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القليوبية محافظ القليوبية التنمية المحلية وزير التنمية المحلية بنها

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