الاأمن العام يضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) هاربة من تنفيذ (124) حُكما بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 24 سنة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) هارب من تنفيذ (62) حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 75 سنة.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ (61) حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 23 سنة.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ (42) حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 19 سنة.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.