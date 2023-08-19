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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاأمن العام يضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام بالمحافظات

الشرطة
الشرطة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) هاربة من تنفيذ (124) حُكما بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 24 سنة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) هارب من تنفيذ  (62) حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 75 سنة.

وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ  (61) حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 23 سنة.

وتم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ  (42) حُكما بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 19 سنة.

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. 

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم ضبط المحكوم عليهم الهاربين ضبط سيدة وزارة الداخلية

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