بعد أغنية الرئاسة.. عيضة المنهالي ينشر صوره مع رئيس الإمارات

مفتخراً بمقابلة ومصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، نشر الفنان الإماراتي عيضة المنهالي عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة به، صور لقائه مع رئيس الدولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقال معلقاً: "القائد و القدوة و الأب و الموجّه ، حفظكم الله ورعاكم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة".

وكان الفنان عيضة المنهالي قد عبر في أغنية أصدرها خصيصاً إهداء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعنوان "الرئاسة" من ألحانه وغنائه عن محبة الشعب لرئيس الدولة، من خلال كلمات الشاعر حموده بن براك الطاهري، قال فيها:

شـعـبك يـفـاخر غـلاك و طـال راسـه

و إنت يا محمد بقلب الشعب راسي

إنـت روح الشعب تنبض في حواسه

وانــت نـور الـدار يـوم الـليل مـاسي

إنت شاركت الشعب كرسي الرئاسه

لـين شـعبك صـار يـا مـحمد رئاسي

خــذت مــن زايـد عـزومك و الـفراسه

و الـصـعايب نـوخـت ع بـاب يـاسي

و إنــت مـثـله طـيـبته عـزمـه وبـاسـه

قـلـب طِـيب و طـود لـلقاسين قـاسي

إنـت من شاف الشعب أهله و ناسه

تـفـرح إل فَـرْحه و لحْـزانه تـواسي

يـــا زعــيـمٍ حـــارب لـشـعبه نـعـاسه

لأجـل شـعبه يهتني بطيب النعاسي

وقد طرح عيضة المنهالي العمل "الرئاسة" عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، ضمن فيديو خاص أعد خصيصاً للأغنية.

أعمال عيضة المنهالي

في شهر فبراير الماضي، طرح الفنان عيضة المنهالي أغنية منفردة بعنوان "ما برا جرحي"، متعاوناً في ألحانها مع الملحن أحمد الهرمي والموزع الموسيقي زيد نديم، محققة أكثر من مليوني مشاهدة خلال خمسة أيام من عرضها، الى جانب تصدرها قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة "تريند" في موقع "اليوتيوب"، حيث عرضت الأغنية في القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي.

وقد تضمنت كلمات متميزة في وصف مشاعر الحنين وروعة الإشتياق، والذي يقول في مطلعها:

مــا بـرا جـرحي و جـرح الـعام مـر

ولا بـــرد قـلـبـي و حــرّاتـه جــمـر

مــن يــداوي حــر مـابـي يـاحـبيبي

ومــن يـواسي قـلبن أضـناه الـسهر

وقد عرضت الأغنية في جميع المكتبات الموسيقية والمنصات المتخصصة في عرض الأغنيات، وذلك من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، الى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.

وفي العام الماضي 2022، جدد الفنان عيضة المنهالي، تعاونه مع أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بأغنية جديدة حملت عنوان "وينك"، حيث قام المنهالي بتلحينها وغنائها بنفسه وقام بعملية التوزيع الموسيقي حسام كامل، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد.

وتم طرح العمل "وينك" ضمن فيديو ممنتج جميل، تضمن أشعار الأغنية مع الغناء، وعرضها عيضة المنهالي عبر قناته الخاصة والرسمية باليوتيوب، إلى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني.

ومن ناحية أخرى كان طرح طرح الفنان عيضة المنهالي أغنيه "يا سلوتي" وهي من أشعار علياء بنت خليفة آل مكتوم، وألحان عبدالله المعمري ، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الموزع الموسيقي زيد عادل، هندسة صوت المهندس حسين بركات.

ومكساج المهندس جاسم محمد، وإدارة إنتاج وفيديو آرت علاء فياض، و منتج منفذ الخوار للإنتاج الفني، و إشراف عام علي الخوار.

قصيدة "يا سلوتي" تتميز بتميز الأسلوب، وروح الأصالة الشعرية الإماراتية، وبالرغم من الألم والشجن الكثير الذي تحمله أبيات القصيدة إلا أنها ظهرت في قالب غنائي جميل جعلها تلامس شغاف الأحاسيس، وهي درّة من درر الشاعرة علياء بنت خليفة آل مكتوم، هذه الشاعرة التي كلما قدمت عملاً غنائياً جديداً نلاحظ تميز أعمالها عن باقي الأعمال الفنية الأخرى.

عيضة المنهالي مع محمد بن زايد آل نهيان

عيضة المنهالي مع محمد بن زايد آل نهيان