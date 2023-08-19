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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلست المفتاح من صاحبتها.. سيدة وراء سرقة شركة بالجيزة

سرقة
سرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (شخصين- شريكان بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة) باكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدتين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترقوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث أقرت إحداهم بارتباطها بعلاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بذات الشركة وعلمها باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين ، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها واصطناع مفتاح أخر ، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية المفتاح المصطنع بمديرية أمن الجيزة سرقة شركة شرطة العمرانية وزارة الداخلية

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