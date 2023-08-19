تعدى عليه بالفأس .. مصرع مزارع على يد ابن شقيقه بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله .

وبسؤال (نجله وزوجته) قررا بقيام نجل شقيق المجنى عليه (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.