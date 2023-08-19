شخص ينصب على شركة حكومية فى 3 مليون جنيه بالإسكندرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات السياحة والفنادق "مملوكة للدولة" وعدم إلتزامه بسداد قيمة العائد المستحق للشركة والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد المديونية الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل الأموال عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات) فضلاً عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية بإيداعه بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.