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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لنشر الوعي الثقافي واكتشاف الموهوبين.. المكتبة المتنقلة تجوب قرى "حياة كريمة" بالمنيا

المكتبه المتنقلة
المكتبه المتنقلة تجوب قرى حياة كريمة

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، خطة تجوال أتوبيس المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر العامة، مؤكدًا أهمية دور المكتبات المتنقلة فى تقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة وخاصة قرى «حياة كريمة» وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين، وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

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وأشارت الدكتورة أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا، إلى زيارة أتوبيس المكتبة المتنقلة، لقري بنى وركان بمركز العدوة، نزلة ثابت بمركز مطاى، الشيخ عطا بمركز بنى مزار، بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز.

وأوضحت أن المكتبة المتنقلة تجوب القرى النائية للوصول لأكبر قدر من المستفيدين لنشر الوعى والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها للأطفال والسيدات بالقري وتقديم العديد من الأنشطة «مسرح العرائس، تلوين، مسابقات ثقافية وترفيهية» .

أسامة القاضي محافظ المنيا اكتشاف الموهوبين الأنشطة الثقافية المكتبات المتنقلة لأنشطة الثقافية والفنية لنشر الوعي الثقافى نشر الوعي والثقافة

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