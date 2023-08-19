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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل إعلانها رسميا .. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة، ويطلعوا إلى معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، وموعد الإعلان عنها. 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى اليوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023 

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ ، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الآدبيه

أقتصاد منزلى العريش
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
أقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
آداب المنيا
آداب الوادي الجديد
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه الفيوم
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
آداب انتساب موجه أسوان
آداب انتساب موجه أسيوط
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه بور سعيد
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه طنطا
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
آداب أسيوط
آداب بني سويف
آداب جنوب الوادي
آداب سوهاج
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
تجارة انتساب موجه الزقازيق
تجارة انتساب موجه السويس
تجارة انتساب موجه العريش
تجارة انتساب موجه المنصورة
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تجارة انتساب موجه أسوان
تجارة انتساب موجه أسيوط
تجارة انتساب موجه بنها
تجارة انتساب موجه بني سويف
تجارة انتساب موجه بور سعيد
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
تجارة انتساب موجه دمنهور
تجارة انتساب موجه دمياط
تجارة انتساب موجه سوهاج
تجارة انتساب موجه طنطا
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
تجارة سوهاج
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
تربية (طفولة) العريش
تربية (طفولة) الوادي الجديد
تربية (طفولة) أسوان
تربية (طفولة) جنوب الوادي
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (طفولة) دمنهور
تربية (طفولة) سوهاج
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية رياضية بنات السويس
تربية رياضية بنات العريش
تربية رياضية بنات الفيوم
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تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
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تربية رياضية بنات الوادي الجديد
 

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