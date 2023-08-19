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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط القومي يعقد ندوة لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي

صدى البلد

عقد معهد التخطيط القومي ندوة تعريفية حول أهمية التخطيط على المستوى القومي، وكيفية قيام الدولة بالتخطيط على المستويات المختلفة، ل 40 طالباً وطالبةً من طلاب كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي بأسوان.

وفي هذا الإطار أكد أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع حرص المعهد على نشر ثقافة التخطيط والتنمية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المختلفة لخدمة المجتمع ، ومنها عقد مثل هذه الندوات لزيادة وعى الشباب بقضايا التخطيط والتنمية. 

وفي كلمتها خلال الندوة، استعرضت الدكتورة داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس معهد التخطيط القومي، والمدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد مفهوم التخطيط ومستوياته وأبعاده، وأهدافه المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، وكذلك الدور المحوري الذي يلعبه التخطيط في تنظيم الجهود والموارد المختلفة، وتقليل المخاطر المتوقعة.

وأشارت الدكتورة داليا إبراهيم إلى الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في دعم التنمية المستدامة باعتباره مؤسسة عريقة أُنشئت عام 1960، كأول مركز فكر مستقل لنشر ثقافة التخطيط والتنمية على المستوى المحلي والإقليمي، كما نوهت إلى الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المعهد في هذا المجال ومنها منح  درجتي الماجستير المهني والأكاديمي في التخطيط والتنمية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن إصداره للعديد من التقارير وأوراق السياسات والبحوث لدعم متخذي القرار.

كما لفتت مدير المكتب الفني لرئيس المعهد إلى الدور المحوري الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتحديثاتها بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، وما تقوم به من وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة، إلى جانب إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق التوافق والاتساق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية والإقليمية مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة متابعة الشباب للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة بشكل عام وداخل محافظاتهم بشكل خاص.

خطة المواطن الاستثمارية

وجدير بالذكر، أنه تم خلال اللقاء عرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة أسوان، وتسليط الضوء على بعض الأمثلة للمشروعات التنموية التي قامت بها الدولة مؤخراً في المحافظة مثل "مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان" باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر والشرق الأوسط، وأحد أفضل مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ويبلغ حجم استثماراته نحو 2 مليار دولار.

التخطيط معهد التخطيط القومي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا جنوب الوادى التنمية

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