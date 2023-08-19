محاولة أخيرة.. وفد إيكواس يصل إلى النيجر لبحث آليات حل الأزمة

وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الايكواس) إلى النيجر ، حسب ما أفادت صحف دولية اليوم السبت.

وذكرت الصحف، أن زيارة وفد إيكواس إلى النيجر، يعد محاولة دبلوماسية أخيرة للتوصل إلى حل سلمي، قبل تأزم الأمور.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول كبير في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن المفوضية حددت موعدًا للتدخل العسكري في جمهورية النيجر وفقًا لتقارير رويترز.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية لدى الإيكواس "نحن على استعداد للتدخل في أي وقت يتم فيه تقديم الطلب بذلك، كما تم تحديد يوم للتدخل، لكن لن نكشف عنه".

واعتبر أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة،مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال جارية.

وذكر : "نعمل على الوساطة، لذلك لم نغلق أي باب ... لكن لن ندخل في حوار لا نهاية له".

وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من الخطط المتعلقة بالمتطلبات البشرية والمادية للتدخل لكنه امتنع عن تقديم أرقام.