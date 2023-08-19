عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة أخيرة.. وفد إيكواس يصل إلى النيجر لبحث آليات حل الأزمة

النيجر
النيجر

وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الايكواس) إلى النيجر ، حسب ما أفادت صحف دولية اليوم السبت.

وذكرت الصحف، أن زيارة وفد إيكواس إلى النيجر، يعد  محاولة دبلوماسية أخيرة للتوصل إلى حل سلمي، قبل تأزم الأمور.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول كبير في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إن المفوضية حددت موعدًا للتدخل العسكري في جمهورية النيجر وفقًا لتقارير رويترز.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية لدى الإيكواس "نحن على استعداد للتدخل في أي وقت يتم فيه تقديم الطلب  بذلك، كما تم تحديد يوم للتدخل، لكن لن نكشف عنه".

واعتبر أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة،مشيرًا إلى أن المناقشات لا تزال جارية.

وذكر : "نعمل على الوساطة، لذلك لم نغلق أي باب ... لكن لن ندخل في حوار لا نهاية له".

وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من الخطط المتعلقة بالمتطلبات البشرية والمادية للتدخل لكنه امتنع عن تقديم أرقام.

المجموعة الاقتصادية الإيكواس النيجر دبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء السويدي يؤكد دعم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

لماذا لن يحضر بوتين جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

روسيا: إحباط هجمات جديدة على موسكو وضواحيها

كيف يمكن وضع نهاية لحرب أوكرانيا بعد سنتين من الصراع؟

مصادر تكشف عن تشكك إدارة بايدن في تشتت الضربات الأوكرانية

أسباب منع روسيا لـ 54 صحفيا ووزيرا بريطانيا من دخول أراضيها

مدينة أشباح ونهاية العالم.. هذا ما يحدث في كندا تحت لهيب الحرائق.. شاهد

ما يحدث في الصين يهز أمريكا.. تراجع البورصات

ترشيحاتنا

بعد اجتماعه برئيس وزراء السويد.. زيلينسكي يعلن أهم اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

شنيع.. الأمم المتحدة تدين القصف الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية

السيسي: إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية خلال أشهر| فيديو

منافسة شرسة بين الرجاء المغربي والترجي التونسي على ضم مهاجم سوبر

السيسي: عاملين حسابنا يبقى فيه احتياطي للسلع من 5 إلى 6 أشهر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ