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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبد المعطى: قابلت أبطال عالميين ومحليين فى رياضة mma من أجل "5 جولات"

محمد عبد المعطى
محمد عبد المعطى

كشف المؤلف محمد عبد المعطى عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد “5 جولات” والذى يعرض حاليا فى السينمات. 

وقال محمد عبد المعطى فى تصريح لـ “صدى البلد” : قبل البدء فى كتابة السيناريو عقدت عدة جلسات مع أبطال عالميين ومحترفين فى رياضة mma، وأيضا حضرت عدد من المباريات لأبطال مصريين وعالميين أيضا لهذه الرياضة كما جلست مع عدد من المدربين لمعرفة السيناريوهات الخاصة بالمباريات وهذه الرياضة تحديدا لانها غير مشهورة للعامة حتى اتمكن من كتابة السيناريو بشكل جيد. 

وقال محمد عبد المعطى : جمعتنى جلسة مع المخرج مازن أشرف ويحيى علام المنتج منذ عامين و4 شهور تقريبا، وكان الاتفاق على تقديم تجربة شبابية بحتة، نعرض فيها مشاكل الشباب بشكل ما ورحلة المعاناة التى يمرون بها حتى يصلون الى النجاح من خلال بطلين يسعيان الى احتراف رياضة mma "أو مجموعة الألعاب القتالية، وأحدهم يمتهن التراب المنشق من الراب، وأتصور أنهما يستحوذان على عقلية الشباب فى الفترة الحالية، وكنت أشعر بوجود ترابط بين هذه الرياضة القتالية والتراب منها السرعة والتعبير عن ما بداخل الإنسانى بشكل عشوائى منظم، وأتصور أنهما شبه الجيل الحالى من الشباب، وكنت أرغب فى التعبير عنه من خلال عمل فنى.

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فيلم خمس جولات 

ويعتبر فيلم "خمس جولات "هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف. 

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