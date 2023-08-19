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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزمي محيلبة يتوج ببرونزية بطولة العالم للرماية بأذربيجان

عزمي محيلبة
عزمي محيلبة

توج عزمي محيلبة بطل الرماية المصري ببرونزية منافسات الإسكيت ببطولة العالم للرماية بالبندقية والمسدس المقامة بأذربيجان .

وحقق عزمي محيلبة المركز الثالث والميدالية البرونزية بتحطيمه 46 طبقا من أصل 50 طبقا ليحقق البرونزية بينما حقق اليوناني ميتاس الميدالية الذهبية وحقق الفنلندي كالونيون الميدالية الفضية .

وكان قد تأهل عزمي محيلبة للنهائي بعد أن احتل المركز الأول في تصفيات رماية الإسكيت بالعلامة الكاملة برصيد 125 طبقا معادلا الرقم القياسي العالمي وتأهل للنهائي .

وكان عزمي محيلبة قد نجح في التتويج بلقب بطولة العالم لمسدسات الخرطوش التي أقيمت بمدينة أوسيبيك الكرواتية ليصبح أول لاعب مصري يتوج بذهبية بطولة العالم ليدخل التاريخ بهذا الإنجاز ويحسم تأهله لأولمبياد باريس 2024.

وتشارك مصر فى منافسات بطولة العالم بعدد كبير من اللاعبين، حيث تضم قائمة اللاعبين واللاعبات بمنافسات الإسكيت كل من عزمي محيلبة وعمر هشام وسركيس مارتيان وابراهيم شرف وأميرة أبو شُقة وزينب عطية بينما تضم قائمة منافسات أطباق الحفرة رجال وسيدات كل من: عبد العزيز محيلبة وأحمد يحيى قمر وأحمد توحيد زاهر وماجى عشماوى ومريم طارق.

بينما تشارك مصر في منافسات المسدس بقائمة مكونة من: محمود أحمد طه وعمر خالد أكيد وعمر عبد الفتاح وهالة أشرف الجوهرى ورضوى عبد اللطيف ومنال عبد الباقى وفي منافسات البندقية كل من: محمد حمدى ومجدى المهدى ومحمد مصطفى ومى مجدى ومنة الله حسين وجنى محمد اسماعيل وهدير السيد مخيمر وشيماء حشاد.

ويرأس البعثة فى البطولة عماد عليش ومعه إدارى البعثة طارق صادق وزكى عبد الله مدرب مسدس و أمجد حسين مدرب البندقية و بيرولوجى بيسكو مدرب اسكيت و فسيلى موسين مدرب حفرة.

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