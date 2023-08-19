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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تنصح الناس: الصلاة أهم حاجة فحافظوا عليها

فيفي عبده
فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده خلال "لايف" لها  عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

 

وظهرت فيفي عبده في اللايف من الساحل  تنصح جمهورها بالحفاظ على أداء الصلاة حتى تتحسن حياتهم.

وقالت فيفي: "أنا بحمد ربنا إني كويسة وبنصح الجمهور أنهم يصلوا لأن الصلاة دي أهم حاجة وهتشوفوا حياتكم بعد الصلاة هتبقى كويسة إزاي".

وتابعت: "أنا بدعي دايمًا أن ربنا يحفظ بناتي وأحفادي وأنا مدرستش في المدرسة لكن اتعلمت من الحياة وبناتي هما اللي أخدوا شهادة مدرسية". 

وأضافت: "أنا لما بكتئب باكل كتير فوزني بيزيد وانا صورت قبل كدة مسلسل جزء منه وأنا وازني زايد وجزء وبعد ما خسيت".

يشار إلي أن فيفي عبده انقطعت لفترة عن الظهور على منصات التواصل الاجتماعي وأوضحت أن السبب يعود لاكتسابها الكثير من الوزن بسبب إجراء عملية جراحية.

أداء الصلاة الساحل الشمالي الفنانة فيفي عبده

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