ألبانيا تعتقل 4 أشخاص بتهمة إشعال الحرائق في الغابات

قالت الشرطة الألبانية ،اليوم السبت، أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتهمة إشعال الحرائق حيث تم نشر جنود ورجال إطفاء في مناطق سياحية ساحلية لمكافحة حرائق الغابات المنتشرة.

وأشعل العديد من المزارعين في ألبانيا النار في الحقول المزروعة لإزالة البقايا والأعشاب والمخلفات قبل زرع محصول جديد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وفي يوليو ، حددت ألبانيا 14 شخصًا ووجهت إليهم تهمة إشعال حرائق الغابات.

ألقي القبض على مزارعين اثنين لإشعال حريق بالقرب من قرية جيبارو السياحية مما أدى إلى حرق عشرات الهكتارات وتعريض المنازل ومزارع أشجار الزيتون للخطر.

أصدرت الشرطة لقطات مصورة بطائرة بدون طيار لرجلين يركضان خلف أحد الرجال على تل واعتقاله في نهاية المطاف.

وقال الجيش الألباني إنه أرسل 40 جنديا لمساعدة السلطات المحلية في مكافحة النيران وحملوا المعاول والمياه على ظهورهم فوق تلة.

وشاهد السائحون المحليون والأجانب طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تجمع المياه من البحر الأيوني لإشعال النيران ، على الرغم من أن معظمهم كانوا يواصلون إجازاتهم دون عوائق.

وقالت الشرطة إن شخصين في بلدة إلباسان الشرقية اعتقلا أيضا لإحراق أرضهما بعد أن خرج الحريق عن السيطرة وامتد إلى مناطق أخرى.

وناشدت الشرطة المواطنين بعدم إشعال أي حريق تحت أي ظرف من الظروف لأن هذا الفعل جريمة ويعاقب عليها القانون.

وقالت وزارة الدفاع الألبانية إنه تم الإبلاغ عن 95 حريقًا في الأسبوعين الأولين من أغسطس.