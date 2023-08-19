عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألبانيا تعتقل 4 أشخاص بتهمة إشعال الحرائق في الغابات

صدى البلد

قالت الشرطة الألبانية ،اليوم السبت، أنها ألقت القبض على أربعة أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتهمة إشعال الحرائق حيث تم نشر جنود ورجال إطفاء في مناطق سياحية ساحلية لمكافحة حرائق الغابات المنتشرة.

وأشعل العديد من المزارعين في ألبانيا النار في الحقول المزروعة لإزالة البقايا والأعشاب والمخلفات قبل زرع محصول جديد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية. 

وفي يوليو ، حددت ألبانيا 14 شخصًا ووجهت إليهم تهمة إشعال حرائق الغابات.

ألقي القبض على مزارعين اثنين لإشعال حريق بالقرب من قرية جيبارو السياحية مما أدى إلى حرق عشرات الهكتارات وتعريض المنازل ومزارع أشجار الزيتون للخطر.

أصدرت الشرطة لقطات مصورة بطائرة بدون طيار لرجلين يركضان خلف أحد الرجال على تل واعتقاله في نهاية المطاف.

وقال الجيش الألباني إنه أرسل 40 جنديا لمساعدة السلطات المحلية في مكافحة النيران وحملوا المعاول والمياه على ظهورهم فوق تلة.

وشاهد السائحون المحليون والأجانب طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تجمع المياه من البحر الأيوني لإشعال النيران ، على الرغم من أن معظمهم كانوا يواصلون إجازاتهم دون عوائق.

وقالت الشرطة إن شخصين في بلدة إلباسان الشرقية اعتقلا أيضا لإحراق أرضهما بعد أن خرج الحريق عن السيطرة وامتد إلى مناطق أخرى.

وناشدت الشرطة المواطنين بعدم إشعال أي حريق تحت أي ظرف من الظروف لأن هذا الفعل جريمة ويعاقب عليها القانون.

وقالت وزارة الدفاع الألبانية إنه تم الإبلاغ عن 95 حريقًا في الأسبوعين الأولين من أغسطس.

14 شخص إشعال حريق إشعال الحرائق أشجار الزيتون أربعة أشخاص السلطات المحلية المزارعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

العودة لارتداء الكمامة.. أسباب انتشار فيروس كورونا وعدد المتحورات الجديدة| فيديو

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

ترشيحاتنا

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام كولن في الدوري الألماني

روسيا تخطط لإنتاج 6 آلاف طائرة انتحارية إيرانية دون طيار

برايتون يتصدر الدوري الإنجليزي برباعية في شباك ولفرهامبتون

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

5 فساتين.. روبى تعتمد على القصير اللامع .. شاهد

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ