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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد إصدار آخر صور الأقمار الصناعية.. بيان عاجل من هيئة الأرصاد

صدى البلد

أظهر آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد الجوية بعض تكونات للسحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء، كما تظهر بعض السحب الممطرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا  الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 33 25
6 أكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادي النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 31 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 35 26
نخل 35 21
كاترين 35 18
الطور 36 28
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 32 24
السلوم 33 23
سيوة 37 21
رأس غارب 38 28
الغردقة 39 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 40 29
شلاتين 42 31
حلايب 37 29
أبو رماد 38 29
رأس حدربة 38 28
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 41 26
قنا 44 27
الأقصر 45 28
أسوان 45 29
الوادي الجديد 42 25
أبوسمبل 44 28

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الأرصاد هيئة الأرصاد سيناء درجات الحرارة طقس

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