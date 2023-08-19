إسراء محبوب: رواية انقطاعات الموت لكاتب برتغالي حصل على جائزة نوبل

أوضحت إسراء محبوب الحاصلة على جائزة أفضل دراما تورج مناصفة عن عرض موت معلق معني دراما تورج هي عبارة عن تحويل من نص مسرحي لنص مسرحي آخر ولكن في هذه الرواية هو اعداد درامي ومعالجة درامية واعداد مسرحي.

أضافت محبوب خلال لقائها ببرنامج “ست الستات” بفضائية" صدى البلد" تقديم الإعلامية “دينا رامز” أنها تقتبس رواية أو فرضية لكاتب آخر لخلق دراما مرتبطة ببعضها شخصية درامية قادرة على خلق حبكة في خلال ساعة ونصف وهي مدة العرض.

حصل على جائزة نوبل

وتابعت: قصة" موت معلق" هي رواية انقطاعات الموت لكاتب برتغالي حصل على جائزة نوبل في هذه الرواية عام ١٩٩٨، وهي رواية قائمة على فرضية ميتافيزيقية وهو ما وراء الطبيعة، وتناقش ماذا لو الموت أختفي.