عادل العمدة: طلبة الأكاديمية العسكرية نواه المجتمع المصرى.. فيديو

علق اللواء عادل العمدة، المستشار بإكاديمية ناصر العسكرية على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، رفقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى إلى الأكاديمية العسكرية، وإجرائه حوارا مع طلابها.

وقال عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، أن المتابعة المستمرة هى سر النجاح، والرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على اللقاء باستمرار مع طلبة الأكاديمية العسكرية، كما أنه دائم التحدث معهم خلال زيارته معتمدا على المكاشفة والمصارحة.

طلبة الاكاديمية العسكرية

أضاف المستشار بإكاديمية ناصر العسكرية أن طلبة الاكاديمية العسكرية نواه المجتمع المصرى، وفكرة الحوار معهم من قبل الرئيس فكرة راقية للغاية.

وأشار اللواء عادل العمدة، ان تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لطلبة الكلية العسكرية اليوم على أن التطور مستمر ولن يتوقف نقطة إيجابية للغاية، إضافة إلى طمأنة الرئيس الطلبة على الأوضاع الاقتصادية العالمية وجهود الحكومة فى تخفيف آثارها على المواطنين.