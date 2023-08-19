توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال زيارته للأكاديمية العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي عزم مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست سببها مصر وإنما ظروف عالمية مثل فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن الرئيس السيسي عن ضم أكثر من 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتوفير احتياطي من السلع الأساسية لافتا ان الدولة بذلت جهدا غير مسبوق لزيادة الرقعة الزراعية .

أكد الرئيس السيسى على أهمية تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد والصناعة مشيرا الي ان الدولة تعمل علي توفير الاحتياطي من السلع الاساسية يكفي استهلاك 5 الى 6 اشهر لمجابهة اي ظروف .

وأكد أن مصر تسعى لممارسة دور إيجابي في حل أزمات دول الجوار لافتا إلى أن سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا تتدخل في شئون الآخرين .