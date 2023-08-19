علاقتنا بالشرق والغرب طيبة| السيسي: مصر بإمكانها الانضمام لتجمع البريكس.. فيديو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، إمكانية انضمام مصر لتجمع البريكس وكيفية إدارة علاقتها مع الدول الغربية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية اليوم، نقلته قناة "إكسترا نيوز": أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية خلق توازن فى علاقاتها الخارجية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلًا: "خلال كلمتى فى روسيا قلت بلاش تدخلوا مصر فى حالة الاستقطاب الدولى الموجودة، فعلاقتنا طيبة بالشرق والغرب".

تجمع البريكس

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تستطيع من خلال التوازن فى علاقتها الانضمام إلى تجمع البريكس وأى تجمع آخر رغم العلاقات مع الدول الغربية.

وكان قد أشار الرئيس السيسى إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر تحتاج إلى مزيد من التنظيم، للاستفادة من إيجابياتها وتلافى أضرارها، وأن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعى منتشرة فى جميع الدول لكن فى مصر مُبالغ فيها.