الرئيس السيسى: مشاكل التواصل الاجتماعى مبالغ فيها وتحتاج إلى تنظيم.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مواقع التواصل الإجتماعى فى مصر تحتاج إلى مزيد من التنظيم، للإستفادة بإيجابياتها وتلافى أضرارها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية اليوم، نقلته قناة " إكسترا نيوز": أن مشكلة مواقع التواصل الإجتماعى منتشرة فى جميع الدول لكن فى مصر مبالغ فيها.

تجمع البريكس

وعن إمكانية انضمام مصر لتجمع البريكس وإدارة علاقتها مع الدول الغربية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية خلق توازن فى علاقاتها الخارجية.

وتابع الرئيس قائلا: "خلال كلمتى فى روسيا قولت بلاش تدخلوا مصر فى حالة الاستقطاب الدولى الموجودة، فعلاقتنا طيبة بالشرق والغرب".

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تستطيع من خلال التوازن فى علاقتها الانضمام إلى تجمع البريكس وأى تجمع آخر رغم العلاقات مع الدول الغربية.