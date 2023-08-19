عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسى: مشاكل التواصل الاجتماعى مبالغ فيها وتحتاج إلى تنظيم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مواقع التواصل الإجتماعى فى مصر تحتاج إلى مزيد من التنظيم، للإستفادة بإيجابياتها وتلافى أضرارها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية اليوم، نقلته قناة " إكسترا نيوز": أن مشكلة مواقع التواصل الإجتماعى منتشرة فى جميع الدول لكن فى مصر مبالغ فيها.

 

تجمع البريكس

وعن إمكانية انضمام مصر لتجمع البريكس وإدارة علاقتها مع الدول الغربية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية خلق توازن فى علاقاتها الخارجية.

وتابع الرئيس قائلا: "خلال كلمتى فى روسيا قولت بلاش تدخلوا مصر فى حالة الاستقطاب الدولى الموجودة، فعلاقتنا طيبة بالشرق والغرب".

علاقتنا بالشرق والغرب طيبة| السيسي: مصر بإمكانها الانضمام لتجمع البريكس.. فيديو

الرئيس السيسى: مشاكل التواصل الاجتماعى مبالغ فيها وتحتاج إلى تنظيم.. فيديو

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تستطيع من خلال التوازن فى علاقتها الانضمام إلى تجمع البريكس وأى تجمع آخر رغم العلاقات مع الدول الغربية. 

الأكاديمية العسكرية الرئيس السيسي الدولة المصرية التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: خلال أشهر قليلة سنضيف لمصر 3 ملايين فدان أراض زراعية

علاقتنا بالشرق والغرب طيبة| السيسي: مصر بإمكانها الانضمام لتجمع البريكس.. فيديو

ترشيحاتنا

انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات.. اعرف موعد النتيجة

تعرف على المدرب المساعد الجديد في جهاز كولر بالأهلي

إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أنغام عن حفلها بـ العلمين الجديدة: فرحت لبلدي أكتر من فرحتي لنفسي|فيديو

هالاند وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الليلة

مفاجأة مدوية عن علاقة سد النهضة بغياب فيضان النيل هذا العام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ