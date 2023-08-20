الشهابي بعد الإفراج عن دومة: حالة من الحريات لم تشهدها الدولة منذ عقود

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ الافراج عن أحمد دومة، وآخرين.

وأكد ناجى الشهابى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية والافراج عن بعض المحكوم عليهم يؤكد على تحقيق الدولة لمخرجات الحوار الوطنى.

حقوق الانسان

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن قرارات العفو عن البعض تؤكدا أن الدولة المصرية تمر بمرحلة جديدة فيما يخص حقوق الانسان، وتفتح المجال أمام بعض الاحزاب السياسية.

وإشار رئيس حزب إدارة جيل، إلى أن الحالة التى تعيشها مصر لم تمر بها منذ عقود، فالرئيس السيسى توسع فى استخدام صلاحياته لتهيئة المناخ العام أمام الحريات.