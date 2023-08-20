أنا غلطان ووحشتوني.. تفاصيل حفل عمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا في لبنان بعد غياب أكثر من 12 عامًا، وسط توافد عدد كبير من الجماهير على حفل منذ بدايته.

كرم وليد نصار، وزير السياحة اللبناني، المطرب عمرو دياب، قبل إحياء حفله ليلة أمس في بيروت بعد غياب.

وأعرب عمرو دياب عن سعادته، بالعودة لإقامة الحفلات الغنائية في دولة لبنان، وقال: “أنا اللي غلطان أني مابجيش، وحشتوني جدا جدا من زمان”.

وبدأ عمرو دياب حفله بأغنية يا أنا يا لا، وسط تفاعل من محبيه.

وقدم عمرو دياب مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والتى طرحها خلال السنوات الماضية وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

استعدادات الحفل فى لبنان

أصدرت سلطات الأمن فى بيروت بيانا خاصا بالحفل الذى يقيمه الفنان عمرو دياب اليوم والذى يعود به الى الغناء فى لبنان بعد غياب 12 عاما.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى فى بيانها أنه من المتوقع أن يحضر حفل المطرب عمرو دياب نحو 15 ألف شخص، وذلك فى حديقة "الرئيس الشهيد رفيق الحريرى".

وتابعت المديرية : "بناءً على ذلك، ستتبع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى إجراءات مرورية خاصة من الساعة الثالثة عصراً وحتى انتهاء الحدث، وتشمل الإجراءات قطع حركة المرور في تقاطع الزيتونة باي أمام (Yacht club)، وإغلاق التحويلات على الطريق الساحلي في التقاطعات التالية: البورش، ميدغلف، البيال، اللنبي، فوش، وسيُسمح بالالتفاف في تقاطع القاعدة البحرية".

وطلبت المديرية من المواطنين الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي يقدمها رجال قوى الأمن الداخلي المعنيين بهذه المهمة، من أجل تسهيل حركة المرور وتجنب الازدحام.