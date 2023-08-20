أخبار الفن| عمرو دياب يتألق في حفل لبنان.. تفاصيل أول فيلم يجمع ماجد المصري بابنه آدم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

طرح كل من عمر كمال وحسن شاكوش أحدث كليباتهم بعنوان فى داهية، وذلك من خلال موقع الفيدوهات الشهير يوتيوب.



وجاء طرح الأغنية بعد تأجيل لمدة أسبوع كامل بسبب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة حيث كتب عمر كمال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: احتراما لحالة الحزن اللي عند أخونا الكبير الفنان أحمد شيبة، بسبب وفاة والدته ربنا يرحمها ويغفر لها.. قررنا تأجيل نزول الأغنية اللي معاد نزولها لبعد أيام العزاء.



اختارت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، الفنانة فريدة فهمي لتحمل الدورة الخامسة اسمها، والتي تقام في الفترة في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، ويرفع الملتقى في دورته المقبلة شعار: «الحياة لنا».

أحيا المطرب أحمد سعد مساء أمس الجمعة حفلاً غنائياً داخل بورتو سعيد وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.



وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنية دب دب التى طرحها الأسبوع الماضي مع شركة مزيكا.



بدأ منذ قليل، توافد عدد كبير من جمهور عمرو دياب على حديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريرى بلبنان استعداد لاستقبال الهضبة والذى يحيى حفلته مساء اليوم بعد غياب عن حفلات لبنان لأكثر من 12 عاما.



يحيى الهضبة عمرو دياب مساء اليوم حفلا على مسرح حديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريرى بلبنان، والتى تسع لما يقرب من 15 ألف شخص.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تعهد وإقرار أصدرته الشركة المنظمة للحفل بضرورة الالتزام بقواعد حفل الهضبة.





أكد الفنان محمد حماقي استعداده الكامل لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج مساء اليوم، وذلك من خلال تحضير قائمة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.



أحيت الفنانة لطيفة، حفلها الثاني بمهرجان قرطاج الدولي، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



الحفل ضم مجموعة كبيرة من نجوم تونس وعلى رأسهم صابر الرباعي، كما شارك بالحفل محمد الجبالي، وغازي العيادي، ونوال غاشم، ‏‏بصحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني، وخصّصت عائدات هذا الحفل ‏‏للعائلات المتضرّرة من الحرائق التي اندلعت بمدينة طبرقة.

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية عن وفاة المخرج ماجد نبيه مساء اليوم السبت.



وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة: نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج ماجد نبيه



وأضافت: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم".



أكد الفنان ماجد المصري، أنه يستعد خلال الفترة القادمة، لدخول فيلم “الغربان”، مع الفنان عمرو سعد.



وأضاف ماجد المصري، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن فيلم الغربان يشهد أول تعاون بينه وبين ابنه “آدم” فى السينما، وذلك بعد اختياره ليكون ضمن فريق العمل.

